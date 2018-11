A Roma convegno su Federigo Caprilli, il primo cavaliere

di Penelope Corrado

Sarà un convegno riservato non solo agli amanti dell’equitazione l’incontro dal titolo “Federigo Caprilli. Sempre attuale?”, che si terrà mercoledì 28 novembre alle ore 10, presso la Biblioteca Militare Centrale (Via XX Settembre, 123/A). Durante l’appuntamento, che si svolge nell’anno in cui ricade il 150° anniversario della nascita del Capitano Federigo Caprilli, sarà approfondita la figura e la grande eredità lasciata agli sport equestri mondiali da colui che è considerato il padre dell’equitazione naturale.

Storici, tecnici, cavalieri e prestigiosi relatori che interverranno durante…

