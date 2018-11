A 4 anni venduta come schiava al pusher. L’ira di Meloni: «Niente pietà per il pedofilo»

di Redazione

L’ultimo, agghiacciante caso di pedodofilia grida veramente vendetta. Una sciagurata coppia di tossici ha venduto la figlioletta in cambio di droga, Roba da afre accapponare la pelle. Commenta con sdegno questo tristissimi fatto du cronaca la presidente du Fratelli d0Italia Giorgia Meloni: «A Pisa una bimba di 4 anni venduta dai genitori come schiava ad un pedofilo in cambio di droga. Da mamma sono sconcertata. Droga o no, non so come faccia un genitore a fare una cosa così inumana. Togliere a queste due persone la potestà genitoriale di tutti i figli era il minimo che si potesse fare. Ora i giudici si occupino dello spacciatore pedofilo. Senza pietà», La leader di FdI lo scrive su Facebook

