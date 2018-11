Di Maio e la stampa, Berlusconi: «Siamo all’anticamera della dittatura»

di Redazione

“Se si continua così, siamo davvero all’anticamera di una dittatura…”. Ne è convinto Silvio Berlusconi, parlando degli attacchi alla stampa di Luigi Di Maio. Il leader di Forza Italia ritiene anche che si per giungere nuovamente il momento del centrodestra al governo. “Sono convinto che questo governo non potrà durare cinque anni, la Lega si accorgerà presto di non poter tradire il programma del centrodestra presentato ai nostri elettori. Questo governo cadrà e allora ci saranno due possibilità. La prima: un mandato al centrodestra che trovi i voti neccessari in parlamento per formare una maggioranza, oppure si andrà a nuove elezioni”. Berluscon i lo ha detto a margine del congresso nazionale dei giovani di FI, in corso a Roma.