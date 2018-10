X Factor, Lodo Guenzi criticato aspramente dai fan: vergognati

di Redazione

Tra i giudici di X Factor, accanto a Mara Maionchi, Fedez e Manuel Agnelli non siederà più Asia Argento ma il leader del gruppo Lo stato sociale, Lodo Guenzi, un passato da contestatore oggi accomodatosi senza troppi problemi sull’ambita poltrona di Sky. E i suoi vecchi fan non apprezzano. Per prima cosa gli rinfacciano una posizione da lui stesso espressa nel verso di un suo testo: “Nasci rockstar, muori giudice a un talent”. E ancora, non molto tempo fa, aveva dichiarato: «Il problema di XFactor è il modello educativo che propone in un meccanismo tv dove il talento viene svilito per lo spettacolo ed emergono sempre il bel canto o i fregni. Il valore e la preparazione passano in secondo piano: non pensiamo che i talent siano male, semplicemente non sono qualcosa che può interessare qualcuno come noi».

Tutto cambiato, tutto dimenticato. Adesso Lodo punta su un talent di successo per lanciarsi ancora di più nel mondo dello spettacolo dopo il successo conseguito a Sanremo. Un palcoscenico, quello di XFactor, che certamente gli darà più soddisfazione dei comizi improvvisati sul palco del 1 maggio. Sui social fioccano commenti critici: incoerente, ipocrita, classico radical chic. Parole che non impensieriscono Lodo Guenzi, il quale si dice sicuro che “sarà tutto molto bello”.

C’è chi scommette già sul fatto che Asia Argento potrà addirittura essere rimpianta. Si è dimostrata infatti un giudice competente, sincero, emotivamente coinvolto. E non è affatto detto che con l’arrivo di Lodo Guenzi il talent guadagnerà punti. Anzi.