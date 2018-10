“Vogliono cacciarmi dalla Croce rossa perché sto con Salvini”

di Carlo Marini

Si chiama Eleonora Ferri, ha 32 anni lavora a Lodi ed è una volontaria della Croce rossa oltre che militante della Lega e consigliere comunale del Carroccio. Eleonora tutto si sarebbe aspettata tranne che, nell’attuale clima d’intolleranza politica, fosse a rischio il suo posto all’interno della Cri.

La lettera alla Croce rossa di Eleonora

La denuncia ha raccontato in una lettera pubblica la sua vicenda: «L’istruttrice regionale di Croce Rossa Italiana, delegata del servizio di Area 2 del lodigiano, stava tenendo una lezione avente come tema principale l’area Socio Sanitaria, quando a un certo punto ha detto, riferendosi alle politiche sull’immigrazione di Salvini e del Carroccio, «chi vota Lega qui dentro non ci può stare» e ancora «visto che a Lodi negli ultimi tempi l’aria che si respira è quella che è – immagino l’istruttrice si riferisse all’attuale sindaco leghista – chi la pensa così e stasera è qui, ha forse sbagliato posto». Eleonora, che è autista di ambulanza da 7 anni e iscritta alla Lega da 11 anni ha definito la vicenda «scioccante ed umiliante», dicendo di essersi «sentita ferita».

Grimoldi: “I vertici della Croce Rossa intervengano”

Una vicenda che sarebbe opportuno non lasciare cadere nel dimenticatoio, come osserva Paolo Grimoldi. «Chi parla a vanvera di razzismo e discriminazione continua a predicare bene a suo dire ma nella pratica razzola molto male. A prescindere dal fatto che sondaggi alla mano ormai un terzo dei cittadini italiani vota Lega – osserva il segretario del Carroccio – per cui presumibilmente anche un terzo dei volontari della Croce Rossa dovrebbe votare Lega e dunque la CRI rischierebbe di perdere un terzo dei suoi volontari stando alle parole della sua istruttrice – sconcerta che in barba a quanto previsto dalla nostra Costituzione e dal Codice Etico di Croce Rossa Italiana, si possa discriminare una persona in base alle sue idee politiche. Confidiamo – conclude il deputato leghista – in un pronto intervento a riguardo dei vertici della Croce Rossa, per evitare che la CRI si trasformi in una succursale del PD o di Leu».