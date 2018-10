Vitalizi, 5Stelle all’attacco della casta: «Vanno tagliati anche agli europarlamentari»

di Stefania Campitelli

Vitalizi addio anche per i parlamentari europei? «Cambiare al più presto l’articolo 14 dello Statuto dei deputati del Parlamento europeo che disciplina il trattamento pensionistico degli eletti. Il diritto pensionistico deve essere in linea con i sistemi previdenziali previsti per i cittadini ordinari, sia per il calcolo dell’ammontare sia per i requisiti anagrafici e contributivi che definiscono l’età pensionabile». Così i Cinquestelle vanno all’attacco in una lettera aperta rivolta agli europarlamentari pubblicata sul Blog delle stelle.

Cinquestelle: via ai vitalizi anche per gli eurodeputati

«Inoltre, chiediamo il ricalcolo dei trattamenti previdenziali che vengono erogati agli ex europarlamentari: nel 2014 questa casta era composta solo in Italia da 192 ex politici che, a fronte di pochi anni di lavoro, percepiscono pensioni di lusso». Un altolà senza riserve. «Cari colleghi – si legge nella lettera online – , prima la Camera e adesso il Senato hanno tagliato i vitalizi riservati alla classe politica. Finalmente il Parlamento italiano ha seguito l’esempio di altri 18 Stati europei dove i politici già da molti anni non hanno nessun privilegio. È arrivato il momento di seguire l’esempio virtuoso che arriva dall’Italia e adeguare il trattamento previdenziale anche dei parlamentari europei. Vi ricordiamo, qualora lo aveste dimenticato, che tutti gli eurodeputati al compimento dei 63 anni di età hanno diritto a un pensione di anzianità a vita pari al 3,5% della retribuzione per ciascun anno completo di esercizio di mandato».

«Abbiamo scritto a Tajani ma…»

Ma non basta. «I deputati europei inoltre non versano i contributi come tutti i normali cittadini. Questo è un privilegio perché ai parlamentari basta un solo anno di legislatura per andare in pensione a 63 anni e avere dunque diritto a un assegno», incalzano i pentastellati ricordando di aver presentato una proposta di risoluzione e inviato una lettera al presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, finora senza risposta. Non ci arrendiamo – si conclude l’appello anti-casta – così come è cambiata l’Italia, cambierà anche l’Europa. Vi chiediamo di sostenere la nostra proposta di buon senso»