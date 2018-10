Via il maiale, entri il cous cous: menù islamico in una scuola lombarda. De Corato: inaccettabile

di Ginevra Sorrentino

Alla fine ci si è arrivati: la carne di maiale bandita dalla mensa scolastica e prontamente sostituita dal cous-cous: e l’alimentazione dei più piccoli si adegua al politically correct e a un modello socio-gastronomico che ricalca pedissequamente le orme di una cultura dell’accoglienza coatta (anche a tavola), che rinnega le proprie tradizioni e abitudini in favore di un’attenzione al limite del remissivo per le abitudini e le tradizioni dell’ospite. Succede a Peschiera Borromeo, ma diversi altri casi si sono registrati negli ultimi tempi anche altrove, anche se non sempre saliti agli onori della cronaca. E allora: «Prosciutto eliminato dai pasti delle scuole?» L’assessore Rolfi non ha dubbi e bolla l’iniziativa come «Una follia ideologica». Basterà a fermare il trend?

Cous cous al posto del maiale, bandito dalla mensa scolastica

Dunque, come riporta il sito de il Giornale tra i primi a far scattare la denuncia, «entrato in vigore l’8 ottobre nei plessi Montalcini e De Andrè, il menu scolastico prevedrebbe l’eliminazione del prosciutto e della carne di maiale e l’introduzione del cous-cous, tipico alimento mediterraneo-nordafricano. La scelta ha generato le lamentele di qualche genitore e sul caso sono intervenuti due assessori regionali. Il titolare delle deleghe ad Alimentazione e Sistemi verdi della Lombardia, Fabio Rolfi, è stato molto duro: «È semplicemente una follia – ha detto l’assessore leghista – hanno fatto bene i genitori a lamentarsi ed è mia intenzione intervenire». Serve capire, infatti, prima di ogni recriminazione o dispositivo correttivo, se si tratta di una forma di ossequiosa concessione alla comunità islamica a scapito dei dettami alimentari in vigore nelle nostre scuola sulla base di criteri culturali e alimentari ben precisi e se il caso di Peschiera Borromeo sia un caso isolato o l’ennesima rivisitazione sul tema dell’accoglienza politicalli correct per i nostri ospiti ma assai poco riguardosa per chi è invitato a offrirla. Per questo, ha proseguito l’esponente regionale del Carroccio, «Lunedì (domani, ndr) sentirò il direttore della Agenzia di Tutela della Salute per capire cosa è successo». «Se si tratta davvero di un favore alla comunità islamica – ha anticipato Rolfi – la Regione Lombardia scenderà in campo».

Rolfi (Lega), un attacco alla nostra tradizione alimentare

E il punto nodale della questione resta sempre il medesimo che viene al pettine in questi casi: dove finisce il dovere d’ospitalità e comincia il diritto al rispetto dei valori di chi accoglie? E, soprattutto, quanto questi singoli casi rappresentano spot isolati e quanto, invece, minano nelle fondamenta principi e modelli di riferimento culturali di casa nostra? Non a caso, allora, al riaffiorare di interrogativi di questo genere, lo stesso Rolfi ha ricordato come «attacchi» di questo tipo non siano «tollerabili» e che «la carne di maiale deve stare nelle mense scolastiche perché fa bene ed è parte della corretta dieta alimentare dei nostri ragazzi. Rappresenta inoltre un mercato che genera un indotto straordinario nella nostra regione. Se per motivi religiosi qualcuno non vuole mangiare il prosciutto può tranquillamente scegliere altro. Certamente in Lombardia non devono però essere i bambini lombardi ad adeguarsi alle esigenze altrui».

De Corato (FdI), la nostra cultura sacrificata sull’altare dell’accoglienza

E sul caso, come riferisce sempre il quotidiano milanese diretto da Sallusti è tempestivamente intervenuto anche l’assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato (Fdi) il quale, nel sottolineare la gravità di una pressione psicologica e pragmatica creata e alimentata da accoglienza inducano sempre più spesso a cedere alle imposizioni di una cultura della non integrazione portata avanti da chi – ribadisce De Corato – toglie e rimpiazza «la carne di suino nelle mense ai nostri figli, mentre in cambio loro umiliano e trattano come se fossero oggetti di loro proprietà le donne. Come successo all’infermiera di Saronno che mentre stava visitando la madre di un musulmano, questo le ha rivolto una frase con la quale le diceva di tenere basso lo sguardo quando parlava con lui perché era una donna. O come successo alla vigilessa che a Lentate sul Seveso ha fermato un pachistano, mentre si recava alla festa islamica del sacrificio, che le ha detto sei una donna e non puoi darmi ordini. Nonostante ciò vengono trattati con i guanti bianchi». Così oggi, oltre alle vittime dell’oscurantismo religioso che condiziona e giustifica “pericolosamente” comportamenti quotidiani lontani da noi, sull’altare dell’ospitalità coatta e del melting pot eletto a sistema, viene sacrificata anche la cultura alimentare nazionale e l’eccellenza locale tipica, baluardi che non andrebbero mai messi in discussione ma, al contrario, valorizzati in nome di una unicità imprescindibile almeno all’interno dei nostri confini..