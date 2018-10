«Vaff…»: Lello Arena al delirio contro Salvini in diretta tv su La 7 (video)

di Renato Fratello

Lello Arena contro Matteo Salvini a Propaganda Live, su La7. L’attore napoletano, incalzato da Zoro, lancia un’invettiva al ministro Salvini: «Ma perché appena uno dice una cosa devi reagire? Che c’hai, le afte? L’orticaria?». Poi lo insulta: «Vaff.. lo posso dire? Str… lo posso dire?!. E poi ha concluso: «Ricordati che siamo ancora in democrazia, ogni tanto invece di parlare devi pure ascoltare». Immediata la replica di Salvini che sul suo profilo Facebook ha postato il video con il commento: «Accidenti, dopo gli insulti di questo illustre personaggio non so se questa sera riuscirò a dormire… Ma quanto rosicano a sinistra?»