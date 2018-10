Utero in affitto, FdI aderisce alla campagna di “Noi per la famiglia”

di Redazione

«I sindaci che consentono la trascrizione dei figli di due persone dello stesso sesso che hanno fatto ricorso all’utero in affitto violano la legge, perché questa pratica è un reato in Italia. Non è tollerabile inoltre che i tribunali vadano in soccorso di chi aggira la legge: per questo Fratelli d’Italia condivide e sostiene le iniziative delle associazioni e delle istituzioni che si battono per la difesa della famiglia». Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli parlando oggi alla conferenza stampa che si è tenuta al Senato sulle iniziative per contrastare le derive interpretative della legge sulle trascrizioni degli atti di nascita da parte dei sindaci arcobaleno in tutta Italia.

Utero in affitto: no ai padri alla Elton John

La conferenza stampa è stata organizzata da Noi per la Famiglia e Difesa dei Valori, associazioni pro life e family aderenti al Family day. «Ci auguriamo che la proposta di legge presentata da Fratelli d’Italia e da Giorgia Meloni per far diventare la pratica dell’utero in affitto reato universale, e quindi perseguibile per gli italiani anche se compiuto all’estero, venga approvata al più presto – ha sottolineato – non può passare il concetto che un figlio si può comprare sfruttando il corpo di una donna e per di più consentendolo solo ai ricchi». «Dobbiamo tutelare il diritto dei bambini ad avere un padre e una madre e non il capriccio di una coppia dello stesso sesso di avere un figlio. Sostenere questo principio – ha concluso Donzelli – è una battaglia di legalità a prescindere dagli orientamenti sessuali di ciascuno».

Noi per la famiglia: chi ha partecipato

Alla conferenza stampa, trasmessa in diretta streaming sul Canale Youtube del Senato sono intervenuti Carola Profeta Presidente Abruzzo Noi per la Famiglia, Filippo Fiani Presidente Nazionale Difesa dei Valori, Luigi Mercogliano Presidente Nazionale Noi per la Famiglia, il deputato Giovanni Donzelli Responsabile nazionale Organizzazione di Fratelli d’Italia, il senatore Simone Pillon Lega Salvini Premier Presidente nazionale onorario Noi per la Famiglia. Per la parte giuridica sono intervenuti gli avvocati Francesco Vannicelli, Antonio Basile e Giovanni Bellerè.