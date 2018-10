Turismo, Lollobrigida: per rilanciare il marchio Italia ci vuole un ministero ad hoc

di Redazione

”Oggi siamo qui, nella splendida Liguria, per prendere degli impegni seri con le tante rappresentanze del settore del turismo e della produttività italiana”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, intervenendo agli Stati Generali del Turismo, la manifestazione di Fratelli d’Italia organizzata a Sanremo. ”L’intero comparto -aggiunge- è da sempre per noi motivo di orgoglio ma anche oggetto di particolare attenzione, e riteniamo doveroso che la politica tutta si attivi per un vero e concreto rilancio del sistema Italia. Per prima cosa istituendo un ministero ad hoc, che possa concentrarsi con risorse, progetti e politiche attive esclusivamente dedicate. Allo stesso tempo occorre progettare e rilanciare il marchio Italia, gioiello del mondo per unicità, storia, cultura e arte, attraverso l’impiego di finanziamenti specifici ma anche l’attivazione di un meccanismo circolare virtuoso di reinvestimento dei proventi della tassa di soggiorno nel settore turismo e innovazione”. “Come Fratelli d’Italia -prosegue- continueremo a portare avanti le nostre idee e i nostri progetti a tutela del comparto, a cominciare dalla battaglia per escludere dalla direttiva Bolkestein le categorie dei balneari e degli ambulanti. Oggi come opposizione seria e costruttiva, in futuro come forza di governo responsabile, sempre e comunque ancorata agli interessi della Nazione e degli italiani”.