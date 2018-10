Tria si impappina sui numeri e la portavoce se lo porta via (video)

di Mariano Folgori

Siparietto a Palazzo Chigi. Al termine della conferenza stampa del governo sul Def, Tria viene bloccato dai giornalisti che vogliono sapere qualcosa più sulle cifre (un po’ ballerine) della previsione sul Pil. A un certo punto la situazione rischia di farsi pericolosa perché il ministro dell’Economia si impappina e rischia di scivolare sulle cifre, con un possibile strascico di polemiche a seguire. Arriva però , provvidenzialmente, la portavoce di Salvini che sottrae letteralmente Tria ai cronisti parlamentari. La scenetta (che presentiamo in questo video ripreso dal Corriere Tv) è un po’ buffa, ma i giornalisti ci rimangono (giustamente) male. Poi, sul tema Pil, interviene Luigi Di Maio, in sala stampa al Senato, con questa previsione: “Dovremmo attestarci al numero che ci permette di stare negli standard di una manovra che viene presentata all’Europa. Quindi, non oltre l’1,5-1,6 di crescita del Pil”. Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio, in sala stampa al Senato. E quando le diverse manovre dispiegheranno i loro effetti espansivi, ha quindi spiegato, “il Pil potrà crescere anche oltre quelle stime”.