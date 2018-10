Toti insiste: «Il problema di FI non è Berlusconi, ma la classe dirigente» (video)

di Redazione

Nuova bordata di Giovanni Toti alla casse dirigente di Forza Italia, indicata dal governatore della Liguria come il vero «problema» del partito. Silvio Berlusconi è «un fondatore del partito e non è questo il problema. Non c’è mai stato un problema Berlusconi, ma di una classe dirigente che si è sempre adagiata dietro Berlusconi e che non si è mai presa la responsabilità di rimettersi in gioco e di confrontarsi con il mondo che cambia», ha detto Toti, a margine di un evento organizzato a Milano da Fratelli d’Italia.

«Non comprendo l’incapacità della classe dirigente di Forza Italia di mettersi in discussione. Il partito deve profondamente cambiare se vuole tornare a prendere i voti. Bisogna rimettere in discussione tutto, dai massimi dirigenti all’ultimo dei militanti», ha detto ancora Toti, sottolineando che «io ci sono come ci sono sempre stato». Il centrodestra, ha aggiunto il governatore ligure, «non deve essere riappiccicato con lo scotch. Dopo 24 anni, anche di gloriosa storia, deve essere ripensato e rifondato, perché le esigenze degli italiani sono diverse e c’è un’Europa che va ripensata profondamente. I partiti del centrodestra hanno tutte le risorse e le qualità per poterlo fare, ma bisogna rimboccarsi le maniche».

L’insofferenza di Toti nei confronti della dirigenza azzurra non è una novità. E, anzi, nelle ultime settimane le critiche sono state frequenti e senza sconti. Si va dal «sono stanco di questa classe dirigente che non si è mai candidata nemmeno a capo classe», di un paio di settimane fa, al «se c’è ancora, se me la trovate» offerto due giorni fa in risposta a chi gli chiedeva se fosse intenzionato a rimanere in Forza Italia. «L’invito che rivolgo a Toti è quello di rimboccarsi le maniche perché non si risolvono i problemi del partito con interviste e denunce. Giovanni è sicuramente una risorsa, dimostri di volere con noi rilanciare Forza Italia», ha detto la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini, ospite di Maria Latella a L’intervista su SkyTg24.