Torna a Napoli “Artecinema”, il festival dei film sull’arte contemporanea

di Redazione

Sarà inaugurata giovedì 11 ottobre la 23ª edizione di Artecinema, Festival Internazionale di Film sull’Arte Contemporanea, a cura di Laura Trisorio: appuntamento alle 20, presso il Teatro San Carlo. La rassegnaproseguirà nei giorni 12-13-14 ottobre presso il Teatro Augusteo di Napoli, dalle ore 16 alle 24 con ingresso gratuito. Attraverso la proiezione di 25 documentari sui maggiori artisti, architetti e fotografi della scena internazionale, sarà offerta al pubblico una preziosa occasione per comprendere la poetica degli artisti, per vederli al lavoro nei loro atelier e per mostrare l’evoluzione dei linguaggi dell’arte contemporanea. “Artecinema” è riconosciuto in ambito internazionale come una delle manifestazioni più significative del settore e anno dopo anno continua a richiamare un pubblico sempre più numeroso. Focus di questa edizione sarà la fervente atmosfera artistica della New York degli anni Ottanta attraverso film dedicati a Jean-Michel Basquiat, Julian Schnabel, Robert Mapplethorpe e alla scena artistica di due metropoli come Berlino e Johannesburg.

Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con traduzione simultanea in cuffia. I registi e alcuni artisti interverranno personalmente per presentare i film. Sarà pubblicato un catalogo italiano/inglese con testi critici, sinossi dei film e brevi biografie dei registi. Il Festival ha consolidato negli anni il proprio impegno nel sociale lavorando in sinergia con altre istituzioni cittadine. Oltre alle consuete proiezioni presso i due teatri, sono previste proiezioni per gli studenti delle scuole secondarie di Napoli e provincia presso l’Istituto francese, proiezioni per i detenuti presso la Casa Circondariale di Nisida, il Carcere di Secondigliano, incontri e workshop all’Accademia di Belle Arti di Napoli.