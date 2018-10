Sutri, Sgarbi intitola “Largo Almirante”. Meloni: «Fu un grande patriota» (video)

di Redazione

Con una cerimonia alla quale hanno partecipato, tra gli altri, la figlia Giulina De’ Medici e la leader di FdI Giorgia Meloni, a Sutri è stato intitolato un largo a Giorgio Almirante. «Un uomo la cui grandezza non può che arricchire la storia d’Italia nel suo complesso», ha detto Meloni, invitata dal sindaco Vittorio Sgarbi a parlare dello storico segretario del Msi, «come essenza della continuità ideale» con la destra di oggi. «La memoria non può avere omissioni, non c’è quello che piace a me e quello che piace a te, ci sono personalità che hanno fatto la storia, che hanno segnato il loro tempo, che hanno tracciato il solco e non si possono cancellare», ha proseguito Meloni, ricordando il lascito di valori, la «visione», la lucidità, la lungimiranza di Almirante. Guardando al padre della destra «emerge – ha ricordato la leader di FdI – la figura di un grande patriota, che ha fatto tutto quello che poteva fare per chi sarebbe venuto dopo di lui». «Speriamo – ha concluso Meloni – che il coraggio del sindaco Sgarbi possa essere di esempio per altre amministrazioni, a partire da quella di Roma, che invece non vogliono tributare il giusto riconoscimento a questo grande uomo politico italiano».

https://www.youtube.com/watch?v=ktMkk8hzRKo