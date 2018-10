Stupro a Ragusa, Salvini: «Per questa bestia carcere duro ed espulsione»

di Redazione

La violenza contro le donne sta raggiungendo livelli sempre più allarmanti. Non c’è giorno che la cronica ci riporta fatti orribile. L’ultimo fatto oggi a Ragusa: un immigrato che aggredisce e violenta una richiedente asilo. Questo ennesimo (e disgustoso) crimine è commentato su Facebook da Matteo Salvini. «Ragusa, “mediatore culturale” del Gambia arrestato per aver violentato una ospite del centro immigrati e averla picchiata a sangue per non farla parlare. Grazie alla Polizia di Stato per l’intervento. Se colpevole, per questa bestia (gli animali sono meglio) carcere duro ed espulsione, altro che risolvere il problema con amore, gessetti, girotondi o sorrisi»,