Sposini albanesi beccati all’aeroporto: in dolce attesa e innamorati, insospettabili… pusher

di Giulia Melodia

Chi potrebbe mai sospettare di una giovane coppia di sposi in fugace passaggio all’aeroporto pronti a spiccare il volo per il viaggio di nozze? Per fortuna i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno smascherato gli “insospettabili” coniugi che, tra intimo d’occasione e belle speranze, in valigia avevano chiuso anche un’ingente partita di cocaina…

Sposini albanesi fermati in aeroporto: trasportavano 5 kg di cocaina

Un carico pesante ben occultato e scenograficamente affidato alla coppia di sposini, che non è passato indenne alla fitta rete di controlli delle Fiamme Gialle del Gruppo di Fiumicino presso lo scalo Leonardo da Vinci, sopetti e ispezioni che hanno consentito di individuare due cittadini albanesi, freschi sposi, provenienti da San Paolo (Brasile), in transito dall’aeroporto della Capitale e diretti a Tirana (Albania), di rientro dal loro viaggio di nozze in Brasile. Sin dalle prime domande di rito, la donna ha palesato il suo stato di gravidanza, al fine di evitare i controlli da parte dei militari che, insospettiti dall’estrema sicurezza ostentata dai coniugi, hanno ugualmente ritenuto necessario effettuare un’ispezione ai bagagli.

Gli stratagemmi non bastano: in valigia oltre 100.000 dosi di polvere bianca

Nel corso degli accertamenti, la coppia ha messo in atto l’ultimo stratagemma per farla franca: allo scopo di impietosire i militari, la sposa ha esibito l’ecografia comprovante il suo stato di maternità, millantando una gravidanza a rischio. All’interno di due ingegnosi doppifondi ricavati nelle pareti delle valigie, sono stati poi rinvenuti ben 5 chilogrammi di cocaina purissima. Il notevole quantitativo di stupefacente sequestrato, unito all’elevata purezza, avrebbe consentito alle organizzazioni criminali di immettere sul mercato oltre 100.000 dosi di “polvere bianca”, garantendo guadagni esorbitanti nell’ordine di oltre 2 milioni di euro.Va bene progettare il futuro, ma sistemarsi con un colpo non è mai riuscito a nessuno, neppure a questa giovane coppia di insospettabili in dolce attesa e di ritorno dal viaggio (d’affari) di nozze…