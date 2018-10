Sondaggio “Index” per il Secolo d’Italia: a picco i grillini, cresce Fratelli d’Italia

di Redazione

Nel sondaggio di Index Research per il Secolo d’Italia, nella rilevazione bisettimanale tra l’11 e il 25 ottobre, emergono alcune sorprese sul fronte del governo: la Lega continua nella sua ascesa e guadagna un altro 0.7% toccando il 31.9% dei consensi, mentre il M5S prosegue nel suo trend negativo perdendo l’1.5% e attestandosi al 27.4% contro il 28.8 di quindici giorni fa. In calo anche Forza Italia, in lieve aumento il Pd, in crescita anche Fratelli d’Italia che tocca ol 3,6 con un aumento dello 0.5%. Nelle rilevazioni fatte da Index per “Piazza Pulita” emerge anche un altro dato interessante: calano i giudizi positivi sulla manovra economica del governo e anche il sostegno alla misura del reddito di cittadinanza, bocciato dal 57.3% degli italiani.

campione: 800 interviste su 3611 contatti