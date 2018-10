Sicurezza, Mattarella firma ma invita Conte a rispettare la Costituzione

di Corrado Vitale

Il presidente Mattarella ha inaugurato la formula della firma con raccomandazione al governo. Stamane il capo dello Stato ha firmato il decreto legge Sicurezza e Immigrazione che introduce una serie di limitazioni in materia di diritto d’asilo e di permessi di soggiorno per motivi umanitari. Però, subito dopo, prassi davvero inconsueta, ha inviato una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte per ricordardargli che il premier è tenuto a rispettare la Costituzione, in modo specifico (guarda un po’) in tema di diritti degli stranieri. «Al riguardo – dice Mattarella – avverto l’obbligo di sottolineare che, in materia, come affermato nella Relazione di accompagnamento al decreto, restano fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato’ pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall’art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall’Italia». Il premier Conte (che peraltro è un giurista) dovrebbe conoscere gli impegni derivanti dalla Costituzione. Perché dunque quella superflua raccomandazione? Se il presidente avesse nutrito perplessità sul testo avrebbe infatti avuto tutti gli strumenti per farlo sapere e avvertire il governo. Invece, firma ma poi “avverte”. È un modo a dir poco tortuoso per inviare un messaggio politico…