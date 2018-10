Sgarbi: «Lara Comi mandata a cucinare? Bitonci non ha offeso nessuno»

di Mia Fenice

Continua a far discutere la frase che il sottosegretario all’Economia Massimo Bitonci ha rivolto all’eurodeputata di Forza Italia Lara Comi, durante una trasmissione tv: «La proporremo per un programma di cucina». Una frase che molti hanno ritenuto sessista. Ora in difesa del sottosegretario della Lega scende in campo Vittorio Sgarbi. Come riporta il Giornale, il critico d’arte osserva: «Chi ha fatto a Padova politica in modo poco serio non può pretendere seriosamente serietà dal povero Bitonci per una battuta innocente, se non spiritosa. La Carfagna abbia il pudore di non inventare offese inesistenti. Le donne si fanno rispettare, come gli uomini, per la competenza e, come gli uomini, meritano battute se fanno errori».

Sgarbi in difesa di Bitonci

E prosegue: «Chiunque abbia sentito Bitonci, e abbia pensato alle nostre madri serenamente in cucina senza atteggiarsi a statiste – continua Sgarbi – non può onestamente definire la frase di Bitonci, anche fosse stata infelice, ”offese gratuite, sgradevoli e sessiste”». «Del sesso, femminile o maschile, non si fa uno scudo. In politica – conclude Sgarbi – non ci sono maschi e femmine, ma persone».