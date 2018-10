Scontro tribale tra nigeriani: a Reggio Emilia è allarme sicurezza (video)

di Redazione

Alcune zone di Reggio Emilia sono diventate teatro di veri e propri scontri tribali tra bande di nigeriani. Sono notizie che rimangono relegate alla cronaca locale e alle discussioni al bar la mattina dopo tra gli abitanti della città, sempre più preoccupati da quella che si sta rivelando come una vera e propria emergenza sociale.

Gli scontri spaventano Reggio Emilia

In altri casi, però, accade che vi siano delle documentazioni filmate che consentono di diffondere su scala nazionale ciò che accade periodicamente. Come in questa occasione, con il video che pubblichiamo e che registra la maxi rissa che ha che ha coinvolto oltre 30 stranieri, in zona Quinzio. Gli stranieri in questione, secondo gli uomini della Polizia di Stato, che hanno diffuso le immagini di un impianto di videosorveglianza della zona, sarebbero tutti pusher nigeriani. Lo scontro per la droga è avvenuto davanti a un bar (in via Govi) gestito da nigeriani. Il questore di Reggio Emilia è intervenuto ordinando la chiusura per 30 giorni del bar.