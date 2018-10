Scomparsa una sedicenne di Chieti. Appello della madre per ritrovarla

di Redazione

Una sedicenne di Pescara si è allontanata dalla famiglia e la paura della madre è che possa finire coinvolta in qualche giro pericoloso. Alla luce degli avvenimenti tragici degli ultimi tempi che hanno visto drammaticamente coinvolte altre ragazze, la paura cresce di ora in ora. La ragazza si chiama Anca ed è alta 165 cm di altezza, ha occhi castani e capelli rossi. I familiari si sono rivolti alle forze dell’ordine e anche al programma televisivo ” Chi l’ha visto” , in onda su Rai 3 e condotto da Federica Sciarelli, che ha diffuso una foto e una descrizione della sedicenne. A distanza di oltre un mese dalla sparizione, aumenta la preoccupazione dei genitori. La segnalazione è stata diramata alle questure di tutta Italia e l’appello è rivolto a tutti: chi dovesse vederla è pregato di avvertire immediatamente le forze dell’ordine.