Salvini: «Sono stati gli anarchici. Ma non ci fermano, oggi sarò regolarmente ad Ala»

di Eugenio Battisti

«Bomba carta nella notte contro la sede della Lega ad Ala, in provincia di Trento. Sono stati i cosiddetti “’anarchici”. Orgoglioso delle Forze dell’ordine e dei nostri straordinari militanti che hanno già ripulito». Così in un post su Facebook il ministro dell’Interno Matteo Salvini commenta l’attentato notturno alla sede del Carroccio e assicura che non modificherà la sua agenda che prevede un tour elettorale in Tentino. «Certi soggetti hanno capito che dopo decenni anche i trentini vogliono cambiare e reagiscono con violenza, ma non fermeranno il nostro sorriso e la voglia di cambiamento della gente perbene». Oggi dalle 13,30 sarò in diversi comuni Trentini – conclude Salvini – «e stasera regolarmente ad Ala per abbracciare tutti».

Intanto il giovane segretario regionale della Lega del Trentino, Mirko Bisetti, posta su Facebook la foto della sede della Lega di Ala ripulita a tempo di record. «Sono le 9.55: guanti, scope e abbiamo già sistemato e ripulito Tutto! Grazie del lavoro ai militanti e cittadini che passando ci hanno aiutato! Avanti e #aottobresicambia».