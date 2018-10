Salvini provoca Macron: «Spero non si faccia un selfie con Saviano svestito»

di Redazione

Matteo Salvini tira un calcio agli stinchi di Emmanuel Macron e Roberto Saviano. “Chi si somiglia si piglia. Che tristezza. Spero non abbiano fatto un selfie svestiti come usa fare Macron ultimamente”, ha risposto il ministro dell’Interno leghista a chi gli chiedeva dell’incontro tra il presidente francese e Saviano. L’autore di Gomorra, infatti, a margine della presentazione del suo ultimo libro, La paranza dei bambini, appena tradotto in Francia per Gallimard col titolo Piranhas, è stato invitato all’Eliseo dal capo di Stato francese per una chiacchierata sui macro-temi politici e sociali, dall’immigrazione al ruolo delle ong alla difficile accoglienza in Europa, fino ad affari tutti nostrani, come il suo rapporto con il governo Lega-Cinque Stelle (da lui avversato) e la questione del sindaco di Riace Mimmo Lucano (da lui adorato).