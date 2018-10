Salute, nuovo biosimilare contro le malattie infiammatorie croniche

di Redazione

Buone notizie per chi soffre di malattie infiammatorie croniche: la società californiana di biotecnologia Amgen ha infatti annunciato il lancio in Europa, Italia compresa, di Amgevita, biosimilare di adalimumab che ha ricevuto l’approvazione dalla Commissione europea per il trattamento negli adulti di malattie come artrite reumatoide (da moderata a severa), artrite psoriasica; spondilite anchilosante attiva grave, malattia di Crohn e colite ulcerosa, entrambe da moderata a severa. Amgevita è autorizzato per il trattamento di patologie infiammatorie pediatriche come la malattia di Crohn da moderata a severa (dai 6 anni in poi), psoriasi a placche severa (dai 4 anni in poi), artrite associata a entesite (dai 6 anni in poi) e artrite idiopatica giovanile poliarticolare (dai 2 anni in poi).

Il biosimilare Amgevita riceve il via libera della Ue

