Sabbatani Schiuma formalizza l’adesione a FdI: “Torno a casa”

di Redazione

«Sono contento di ribadire qui il mio ingresso in FdI, ufficializzato domenica scorsa con la presidente di Fdi Giorgia Meloni che mi ha voluto in Assemblea nazionale con delega a un dipartimento. Sono contento che sia una buona notizia anche per la classe dirigente romana e sono contento che Giorgia Meloni abbia deciso di espandersi personalmente per rendere Fdi un partito inclusivo. Sono pronto a ricostituire il gruppo di FdI nel Municipio V e ringrazio davvero i tanti militanti e dirigenti di Fratelli d’Italia che mi stanno dando in queste ore il benvenuto: per me è come tornare a casa». Lo ha dichiarato oggi il consigliere del V municipio, Fabio Sabbatani Schiuma durante una conferenza stampa svoltasi presso il Gruppo capitolino di Fratelli d’Italia, in via del Tritone.

Riva Destra nell’assemblea nazionale di FdI

Schiuma rappresenterà tra l’altro il movimento ‘Riva Destra’ nell’Assemblea nazionale di Fratelli d’Italia. A lui sarà affidato il dipartimento che si occupa dei rapporti con il mondo associativo e con tutte quelle realtà che ci sono e che possono avvicinarsi a FdI secondo quanto annunciato domenica scorsa anche dal presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Alla conferenza stampa i vertici romani di FdI

«Movimenti e associazioni – ha spiegato Sabbatani alla conferenza stampa a cui erano presenti tra gli altri Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio e il consigliere Francesco Figliomeni, neo vicepresidente dell’Assemblea capitolina- devono vedere in FdI l’unico modo possibile per portare avanti i nostri valori”, partecipando alla ricomposizione di una destra moderata. Riva Destra, su cui confluiscono “una decina di miglia di voti», sosterrà Fdi alle elezioni europee 2019.