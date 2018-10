Sabbatani Schiuma e Riva Destra aderiscono a Fratelli d’Italia

di Penelope Corrado

«Fabio Sabbatani Schiuma rappresenterà il movimento “Riva Destra” nell’Assemblea nazionale di Fratelli d’Italia e a lui affideremo il dipartimento che si occupa dei rapporti con il mondo associativo e con tutte quelle realtà che ci sono e che possono avvicinarsi a FdI. Noi vogliamo che la vostra realtà abbia centralità e operatività a livello nazionale perché in questi anni avete saputo interpretare un modello che FdI vuole portare avanti». Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervenendo questa mattina alla riunione della Direzione nazionale del movimento “Riva Destra”.

Riunione della Direzione nazionale di Riva Destra

Nel corso dei lavori, il segretario nazionale Fabio Sabbatani Schiuma ha comunicato ufficialmente alla Meloni la sua volontà «di aderire a FdI, ricostituendone il gruppo nel Municipio V di Roma e tutta la Direzione ha manifestato piena soddisfazione per l’annunciato ingresso di Schiuma nell’Assemblea Nazionale di FdI e per l’incarico ricevuto di guidare un dipartimento nazionale per i rapporti con i movimenti sul territorio». Contestualmente la direzione nazionale, si legge nella nota, «ha votato all’unanimità un ordine del giorno in cui “Riva Destra” nel continuare la sua azione tesa a fornire un contributo alla ricomposizione di un’area politica italiana, dove la destra torni a essere davvero protagonista, sosterrà tassativamente le liste e i candidati di FdI, rivendicando che lotta all’immigrazione clandestina, sicurezza, famiglia, identità, siano state per decenni storiche battaglie della destra italiana, per non parlare del presidenzialismo, unica condizione base per cambiare davvero l’Italia». “Riva Destra” sosterrà Fdi alle elezioni europee del 2019.