L’Afghanistan all’inutile voto: ma non servirà a far uscire il Paese dall’incubo

di Antonio Pannullo

Il fatto che le Nazioni Unite dicano che in Afghanistan si deve votare già dà la misura dell’inutilità di queste consultazioni. Il problema afghano non è di quelli che si risolvono col voto: un Paese che non si è mai piegato, né all’impero inglese, né ai sovietici, né agli americani, che sconosce da sempre le elezioni all’occidentale, preferendo affidarsi alle loya jirga, le assemblee del popolo, non risolverà cero i suoi problemi con una mera spartizione di seggi tra i partiti, quasi sempre finanziati dall’estero. L’Afghanistan è di fatto un Paese occupato militarmente, i cui occupanti ne controllano peraltro una minima parte; la maggior parte è controllata dai talebani afghani, che certo rappresentano la popolazione meglio dei marines, e finché non ci si metterà d’accordo con loro non si potrà far decollare il Paese. All’indomani dell’elezione di Donald Trump i talebani scrissero una lettera al neopresidente invitanolo a riconsiderare l’impegno militare americano in Afghanistan, ma la cosa non ebbe seguito, anzi gli Usa rafforzarono la loro presenza. Da anni in Afghanistan c’è quasi una strage al giorno, e la campagna elettorale si preannuncia ancora più sanguinosa delle precedenti. Il nuovo messaggio dei talebani a 48 ore dalle elezioni parlamentari è quanto mai minaccioso. Il movimento fondato dal mullah Omar ripete l’invito agli afghani a boicottare il voto, considerato un “pericoloso complotto straniero per prolungare l’occupazione” e “camuffare l’invasione militare”. Le elezioni “non hanno nulla di islamico o afghano”, dicono i talebani nel loro “messaggio speciale” rivolto a leader religiosi e tribali del Paese. Il cosiddetto Emirato islamico dell’Afghanistan chiede che “predicatori e responsabili della preghiera nelle moschee, leader tribali, elder e figure influenti nelle città e nelle aree rurali siano inflessibili davanti a questo complotto degli invasori”. Il messaggio diffuso sul sito web del gruppo invita a “impedire tutte le attività” del processo elettorale “all’ombra dell’occupazione”. La palla ora passa a Trump, che, almeno per quanto riguarda l’Afghanistan, finora non ha dimostrato di saper gestire efficacemente la politica estera. Di seguito i numeri-chiave del voto per il rinnovo della camera bassa del Parlamento di Kabul. Wolesi Jirga: nella camera bassa del Parlamento siedono 250 deputati (uno dei 250 seggi è riservato ai Sikh) eletti con mandato quinquennale; gli elettori sono poco di più 8,8 milioni (oltre 3 milioni sono donne), secondo i dati della Commissione elettorale indipendente; i candidati sono oltre 2.500 e circa il 16% sono donne; i seggi sono più di 5.000 in 33 delle 34 province (a Ghazni il voto è stato rinviato); per la sicurezza, il governo di Kabul ha annunciato che saranno dispiegate 54mila unità delle forze afghane, tra soldati e poliziotti; a conferma che queste elezioni, fatte in questo modo, non serviranno a nulla, i risultati provvisori dovrebbero essere annunciati a metà novembre, per quelli definitivi bisognerà attendere un altro mese.