Rubano auto e provocano 9 incidenti sul Gra: presi 4 rom

di Davide Ventola

Quattro rom hanno rubato una fuoriserie, una Mazda con un motore da 200 cavalli e si sono dati alla fuga sul Gra della Capitale. Una fuga degna di un film d’azione, con tamponamenti a catena, inseguimenti della polizia stradale e l’arresto terminato in un area di servizio all’altezza di Anagnina.

Sul “Corriere” i rom diventano come Vin Diesel

È accaduto domenica mattina, ma i giornali hanno dato poco risalto alla notizia. Alcuni paragonato i quattro malviventi ad affascinanti personaggi cinematografici. Prendete, ad esempio, il titolo della cronaca di Roma del Corriere della Sera: “Raccordo come Fast & Furious. Ladri in fuga sulla supercar: presi”. Un’aura affascinante e mitica, che avrà inorgoglito i quattro nomadi e magari rischiando di creare (nel campo rom dove risiedono) un pericoloso effetto emulazione.

I rom che rubano? Non si può scrivere nel titolo

Tutto è nato da un tentato furto in un appartamento, a Tor Vergata. Il proprietario ha messo in fuga i quattro ladri (quattro uomini tra i 20 e i 25 anni), ha chiamato il 113 segnalando la targa di una Mazda. Il veicolo è poi risultato essere rubato. Ne è nato così un inseguimento drammatico. I ladri si sono immessi a folle velocità sulla carreggiata esterna del Gra per fuggire alle volanti. La velocissima vettura rubata ha speronato nove auto, inclusa una volante della polizia. Nelle auto tamponate si trovavano a bordo anche 5 bambini, per fortuna rimasti illesi. Una domenica drammatica, che alcuni giornali, come appunto il Corriere e Repubblica hanno evitato ogni riferimento alla carte d’identità dei ladri. Per capire che si trattava di quattro rom criminali bisognava leggere tutto l’articolo del Corriere. Repubblica ha proprio omesso completamente di dirlo, definendoli semplicemente “ragazzi”. Evviva il “politicamente corretto”.