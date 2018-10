Roma: la giornalista denuncia il netturbino che prende il caffè, il web la insulta (video)

di Monica Pucci

«Stava al bar, a prendere il caffè, in attesa che gli portassero i sacchi da smaltire, mi ha detto, chiami la polizia se vuole passare…». Myrta Merlino, la conduttrice del programma L’aria che tira, ha raccontato nel suo programma quanto accadutole a Roma, bloccata dietro un piccolo camion della spazzatura sulla strada per il lavoro per decine di minuti. La Merlino, prima di parlarne sin tv, ha “denuncia” la vicenda su Twitter attaccando il Comune di Roma, scatenando però una reazione feroce: insulti a lei e alla categoria dei giornalisti.

