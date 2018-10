Roma imbiancata dalla grandine: autisti soccorsi dai sommozzatori (video)

di Sara Gentile

La grandine in pochi minuti ha imbiancato Roma. Effetto neve su via Palmiro Togliatti, dopo la forte grandinata che domenica in serata si è abbattuta su alcuni quartieri della città. Il violento temporale con grandinate ha provocato allagamenti e disagi in diverse zone della città. In particolare i vigili del fuoco sono intervenuti in via Tiburtina, via Collatina e Via Prenestina, dove sono finiti sott’acqua i sottopassi. Chiuse sei stazioni della metro, disagi per tram e bus. Diversi automobilisti sono rimasti bloccati con le auto, sono saliti sui tetti delle vetture e sono stati soccorsi dai sommozzatori. Altri allagamenti si sono registrati all’interno di negozi posti al piano stradale e in terrazzi condominiali. Numerosi anche gli interventi per alberi e rami pericolanti. Diverse anche le stazioni della metro che hanno dovuto chiudere i battenti per allagamenti, come quella di Colli Albani, Lucio Sestio, Porta Furba e Cinecittà, o come la fermata Euclide della ferrovia Roma-Viterbo. Interventi record per i vigili del fuoco che sono dovuti entrare in azione 120 volte nel giro di tre ore.