Roma in ginocchio: cadono alberi ovunque, più volte si è sfiorata la tragedia (video)

di Redazione

Il video che abbiamo scelto, tra i tanti che documentano i danni del forte vento che si è abbattuto sulla Capitale facendo cadere alberi a decine, mostra molto bene i rischi che si corrono per la mancata manutenzione. Un albero crolla infatti dinanzi a un’auto che sta sopraggiungendo proprio in quel momento e che per fortuna evita in tempo di essere colpita.

Tragedia sfiorata in molte zone, a partire dalla via Flaminia dove un albero è crollato in mezzo alle auto in coda. A evitare il peggio la fortunata circostanza che, nel punto dell’incidente, all’incrocio con Corso Francia, il semaforo fosse rosso. “Ho sentito un crac. Poi, l’albero, un gigantesco pino, è caduto a pochi centimetri dalla mia auto – racconta una testimone – Sono viva per miracolo”. La strage di alberi non ha risparmiato nessuna zona, dal centro storico ai quartieri limitrofi e periferici. Nel tardo pomeriggio gli interventi per alberi caduti nella giornata erano già 250. 15 i feriti segnalati tra cui un caposquadra dei vigili del fuoco. Disagi al traffico con le linee dei bus deviate e la metro C sospesa in un tratto per consentire la rimozione di un ostacolo arrivato sui binari a causa del forte vento.