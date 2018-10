Rita Dalla Chiesa: Salvini è un uomo concreto, chi crede in lui non è razzista

di Redazione

Matteo Salvini promosso a pieni voti da Rita Dalla Chiesa, che elogia il vicepremier e leader leghista intervenendo alla trasmissione “I Lunatici” di Rai Radio2. Così la conduttrice ha commentato il successo di Salvini: “L’ascesa di Salvini? Forse c’era bisogno in questo momento di un po’ di concretezza. Su alcune cose non sono d’accordo con lui, ma vedo fermezza, concretezza e tanta gente che lo segue e lo ama. Forse, psicologicamente, è riuscito a toccare le corde giuste al momento giusto. Ad oggi è quello che la gente vuole, non c’è niente da fare. È la gente che ha ragione. Non bisogna dare del razzista o dello xenofobo a chi crede in Salvini in questo momento. Io sono contro la violenza e la xenofobia. Cosa accadde quando mi volevano candidare sindaco? Dissi di no a questa ipotesi, ognuno nella vita deve fare le cose che sa fare. La politica è una cosa seria, bisogna essere in grado di gestire quei cittadini che hanno bisogno di risposte. Ti devi sporcare le mani. E io non ho voluto farlo”. Rita Dalla Chiesa ha anche parlato di Fabrizio Frizzi, scomparso lo scorso 26 marzo: “Ci penso, mi manca moltissimo, a me e a tutta la mia famiglia. È sempre stato presente, anche dopo che ci siamo separati. Manca molto, mi succede a volte di pensare di chiedergli una cosa per poi rendermi conto che non è più possibile”.