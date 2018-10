Ricerca, l’ormone che blocca la fame è l’arma contro diabete e obesità

di Redazione

Finora era noto agli scienziati come ormone, prodotto dai muscoli, capace di dare l’ordine al cervello di spegnere la fame. Ora, invece, grazie ad una ricerca made in Italy l’irisina (questo è il suo nome) potrebbe essere impiegata come una formidabile arma anti-diabete e obesità. Se n’è parlato al congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete (Easd), in corso a Berlino. L’irisina è una citochina prodotta dai muscoli dopo l’attività fisica che stimola la trasformazione del grasso da “bianco” a “bruno”. Un processo chimico che serve a bruciare energia e quindi calorie, controllando il metabolismo del glucosio.

È uno studio dell’università di Bari

A questo quadro già noto,…

Per continuare a leggere l'articolo Abbonati o Accedi