Riapre la cripta del Duce: l’Anpi sul piede di guerra. I familiari: «Rispetto dei luoghi sacri»

di Redazione

C’è una data in calendario per la riapertura della cripta che ospita le spoglie del Duce: l’appuntamento è in agenda per il 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma, la novantaseiesima ricorrenza per l’esattezza. Nipoti e pronipoti del Duce avvisano dell’evento in programma e immediatamente l’Anpi si mette di traverso e giura battaglia, convocando per quello stesso giorno, in spregio del «rispetto per i luoghi sacri» chiesto dai familiari, una manifestazione di protesta proprio a Predappio.

Riapre la Cripta del Duce: e l’Anpi annuncia una manifestazione a Predappio

Dunque, neanche è stata inaugurata ufficialmente la riapertura della Cripta della famiglia Mussolini nel cimitero di Cassiano dove riposano le spoglie del fondatore del fascismo – prevista tra il 27 e il 28 ottobre prossimi dopo i lavori di manutenzione – che l’Anpi già si dichiara sul piede di guerra. E così, dopo aver combattuto contro i danneggiamenti del tempo – umidità e infiltrazioni d’acqua hanno danneggiato pesantemente le condizioni del mausoleo, che accusava da diversi anni importanti problemi strutturali – con la tomba pronta a essere riaperta al pubblico gli eredi si ritrovano a dover fronteggiare l’Anpi e i suoi indomiti militanti, che minacciano (non inediti) interventi inopportuni. Così, memori di quanto accaduto l’anno scorso e decisi ad evitare che possa ripetersi quanto accaduto lo scorso anno – quando, come riporta in queste ore il Giornale, la troupe di una trasmissione televisiva della Rai, assieme ad uno dei responsabili dell’Anpi e al sindaco di Predappio, improvvisarono un collegamento in diretta dalla cripta Mussolini senza l’autorizzazione degli eredi – stavolta i familiari hanno provveduto a mettere preventivamente in chiaro, via social, che la cripta e il cimitero sono «luoghi sacri e come tali devono essere rispettati».

Dopo il blitz dell’anno scorso la Mussolini diffida l’Anpi da nuove “irruzioni”

Non solo: dalle colonne del Tempo la nipote del Duce, Alessandra Mussolini, fa sapere che stavolta la famiglia ha predisposto «un controllo più stretto del luogo sacro» – in cui si recano regolarmente oltre 200.000 visitatori e nostalgici l’anno – diffidando contestualmente l’Associazione nazionale partigiani dal compiere «irruzioni o cose del genere», e invocando il «rispetto» reciproco, «da una parte e dall’altra». E a questo punto il riferimento all’irrispettoso blitz dell’anno prima è netto: militante avvisato…