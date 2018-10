Riace, la piazza canta “Bella Ciao” e il sindaco saluta a pugno chiuso (video)

di Mariano Folgori

Triste kermesse antifascista a Riace. Nel borgo della Locride, oggi è convenuto il fior fiore dell’attivismo “antagonista”e comunista italiano per manifestare la sua solidarietà al sindaco Mimmo Lucano, agli arresti domiciliari con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. In piazza (e figuriamoci se poteva mancare) c’era anche la ex “presidenta” della Camera, l’antofascistissima Laura Boldrini.

Il corteo (alcune centinaia di persone) è sfilato per le vie di Riace e si è diretto sotto le finestre della casa del sindaco al canto di “Bella Ciao”, Tutto ciò, manco a dirlo, in un tripudio di bandiere rosse. Lucano ha ricambiato ttanta cortesia e tanto zelo antifascista affacciandosi dalla finestra e salutando il suo “popolo” a pugno chiuso. Una scena stucchevole e ignobile, che ci riporta ai peggiori anni Settanta dominati al peggiore ideologismo. Viene da sorridere pensando al grande putiferio suscitato la settima scorsa da Luigi Di Maio che si è affacciato al balcone di Palazzo Chigi per salutare la folla inneggiante al deficit del 2,4% nella manovra economica. Si è persino parlato di “deriva autoritaria” e immancabilmente “plebiscitari2. Invece il fatto che un sindaco agli arresti saluti dalla finestra i suoi attivisti facendosi beffe della legge e delle autorità è forse una cosa normale? Attendiamo risposta dalle anime belle progressiste e dagli antifascisti in servizio permanente effettivo. Ma stiamo pur certi che tale risposta non arriverà.