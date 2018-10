Povero Renzi, vittima anche di “Scherzi a parte”. Ecco come ha abboccato

di Marta Lima

Ha abboccato come un pollo, proprio lui che passa per un furbacchione di tre cotte. Matteo Renzi non vive un momento particolarmente felice: con il Pd a pezzi, silenziato durante la manifestazione di domenica a Roma, sbeffeggiato sul web per le sue amnesie, tipo quando prometteva il deficit al 2,9% ma a che vittima – è notizia di oggi – del noto programma tv “Scherzi a parte”. Sfruttando il suo proverbiale ego, gli autori, con la complicità dell’amico Lucio Presta, lo hanno attirato in una trappola, che ha funzionato non bene, ma benissimo, come racconta oggi La Nazione di Firenze.

Convocato in una location, tra vigne e uliveti, con la promessa di girare delle riprese con lui protagonista assoluto, a Renzi è stato detto che tutte le scene girate per il suo documentario su Firenze erano state cancellate e che sarebbe stato inutile girarne altre: “Il tuo programma Florence non si fa più“. L’ex premier, ovviamente, non l’ha presa bene, come sarà possibile verificare a novembre, quando andrà in onda la puntata di Scherzi a parte, su Canale 5.