Reddito di cittadinanza, Di Maio fa la voce grossa: «Sei anni di galera ai furbetti»

di Eugenio Battisti

Chi pensa di fare il furbo con il reddito di cittadinanza si sbaglia di grosso. «Se ci saranno persone che vogliono imbrogliare rischieranno fino a 6 anni di galera», così il ministro Luigi Di Maio parlando al Question Time al Senato sul provvedimento targato 5Stelle ancora al centro di polemiche roventi. «Nella misura – dice all’Aula di Palazzo Madama il vicepremier – sono inserite anche delle misure per contrastare i furbi».

Di Maio: 6 anni di galera per i furbetti

Di fronte alle accuse di asssistenzialismo con un assegno mensile a chi non produce Di Maio torna a spiegare la filosofia del reddito di cittadinanza: «Ci rivolgiamo solo alle persone per bene», sottolinea spiegando che «è una politica attiva del lavoro che permetterà di rilanciare i centri per l’impiego. È una misura che cerca di contrastare non solo la povertà ma di sostenere i tanti ragazzi che stanno in un letto depressi per non avere ricevuto risposte ai curriculum mandati o che si apprestano a fare un biglietto per andare a Londra o che non vogliono più uscire di casa». Quanto ai 780 euro previsti dal reddito di cittadinanza, il vicepremier specifica che non saranno dati a tutti, anche se al momento sulle cifre e le tabelle regna una grande confusione sullo sfondo del braccio di ferro al tavolo del governo tra Lega e 5Stelle. « Chi ha un reddito di 500 euro, ad esempio, ne percepirà 280 euro; chi ha un reddito di 200 euro ne percepirà 580…chi ha un reddito pari a zero percepirà 780 euro», dice ancora Di Maio. Durante il Question Time il vicepremier grillino è tornato sulla “manovra del Popolo”: «Una manovra rivoluzionaria – ha detto – con la quale intendiamo ripagare il popolo che ha subito sprechi e che ha dovuto pagare per vitalizi e pensioni d’oro».