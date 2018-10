Rampelli al capo della polizia: “Sul caso Desirèe mi aspettavo risposte diverse”

di Redazione

In merito alla tragica morte di Desirée Mariottini, il capo della Polizia dice il contrario di quel che dovrebbe. È la posizione assunta dal vice presidente della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Fabio Rampelli.

Gabrielli: “Sulla morte di Desirée polemiche isteriche”

«Ecco – scrive Rampelli – cosa ha dichiarato il Capo della Polizia Franco Gabrielli sull’orribile omicidio di Desirée: «O in questo Paese si accetta l’idea che il tema della sicurezza è un concetto complesso e integrato, nel quale ognuno deve fare la propria parte, anche con un respiro prospettico o sennò continueremo le isteriche polemiche, che non solo non contribuiranno a risolvere il problema ma molto spesso non daranno quelle risposte che poi i cittadini chiedono, al di là delle quisquilie».

Rampelli: “Mi aspettavo dichiarazioni diverse”

«Ecco cosa dovrebbe dichiarare un Capo della Polizia in una nazione normale: “Smantelleremo lo spaccio di droga senza pietà – commenta Rampelli – ragazzini e bambine di 16 anni non possono morire così. I magistrati non rimettano in libertà i delinquenti che arrestiamo, di ogni nazionalità. Annienteremo i mercanti di morte in qualunque quartiere siano nascosti”, conclude Rampelli.