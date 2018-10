Punta la pistola in faccia alla prof: “Mettimi presente”. Le immagini virali scuotono la Francia (video)

di Redazione

Diventa virale in rete il video di uno studente francese che punta una pistola ad aria compressa contro un’insegnante intimandogli di metterlo presente. Un compagno riprende la scena e il video fa il subito il giro del web, suscitando in Francia rabbia e indignazione. L’episodio di teppismo è avvenuto in un liceo francese a Créteil. Subito è stata aperta un’inchiesta e la polizia ha arrestato i due studenti che compaiono nel video. La polizia è inoltre alla ricerca di un terzo studente, che ha filmato la scena con il suo smartphone.