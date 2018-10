Precipita aereo in Indonesia, tra le vittime anche un passeggero italiano

di Milena De Sanctis

Ci sarebbero un passeggero italiano e un pilota indiano tra le 189 vittime dell’incidente aereo in Indonesia: ad affermarlo sono fonti della Lion Air citate dalla Reuters. Il Boeing 737 della compagnia aerea indonesiana Lion Air con 189 persone a bordo è precipitato in mare poco dopo il decollo da Giacarta, mentre era diretto verso la città di Pangkal Pinang, capitale della provincia di Bangka-Belitung.

Indonesia, l’aereo aveva solo 800 ore di volo

Il volo JT-610, operato da un Boeing 737 Max 8 entrato in servizio ad agosto di quest’anno e con appena 800 ore di volo, era decollato alle 6.20 del mattino (mezzanotte e 20 in Italia) e ha perso contatto con i radar 13 minuti dopo il decollo. A bordo tra i passeggeri c’erano anche tre bambini, di cui due molto piccoli, e una ventina di dipendenti del Ministero delle Finanze indonesiano, sei membri dell’equipaggio, il pilota e il co-pilota. Il pilota aveva richiesto, e ricevuto, l’approvazione per il ritorno alla base, poco prima di perdere il contatto il contatto radar, ha riferito un portavoce dell’ente per l’aviazione civile indonesiana, Yohanes Sirait, citato dall’agenzia Reuters. Tra i rottami dell’aereo sono stati trovati smartphone e documenti ritenuti appartenere ai passeggeri. Ancora sconosciute le cause dell’incidente, che potranno essere stabilite quando saranno recuperati il registratore vocale e il registratore di volo dell’aereo. «Raccoglieremo tutti i dati dalla torre di controllo», ha affermato Soerjanto Tjahjono, capo del Comitato sicurezza dell’Aviazione nazionale dell’Indonesia. «L’aereo è davvero moderno, trasmette dati aereo in tempo reale. Esamineremo quei dati. Tuttavia la scatola nera è la più importante», ha spiegato. I dati del sito web di Flightradar, che tracciava il volo, mostrano che l’aereo è salito a circa 5.000 piedi (1.524 m) prima di perdere quota, per poi riprenderla prima di cadere definitivamente in mare. È stato registrato l’ultima volta a 3650 piedi (1,113 m) e la sua velocità era aumentata a 345 nodi. L’agenzia di ricerca e soccorso ha dichiarato che il velivolo è finito nelle acque al largo di West Java, e si troverebbe a una profondità tra i 30 ei 35 metri.