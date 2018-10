Ponte Morandi, Toti: «Autostrade non andava esclusa dalla ricostruzione» (video)

di Federica Parbuoni

Bene la nomina del sindaco Marco Bucci a commissario per il Ponte Morandi. Meno bene lo stanziamento di fondi e l’esclusione di Autostrade per l’Italia dalla ricostruzione. È questo, in sintesi, il giudizio del governatore della Liguria, Giovanni Toti, sul decreto per Genova. «Ci siamo confrontati con il governo in modo schietto, il commissario Bucci arriva dopo alcune riflessioni che abbiamo fatto anche sulla conversione del decreto in legge, che andrà leggermente cambiato perché in certi passaggi non convince e c’è bisogno di qualche risorsa in più», ha detto Toti, ricordando che Bucci «è una figura arrivata dopo avere valutato anche altre figure tecniche e politiche, e raccoglierà più grane che onori».

Toti, intervistato a 24Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino su Radio 24, ha poi spiegato che «il ponte Morandi sarà ricostruito in 12, massimo 15 mesi, lo abbiamo detto in passato e non vedo perché non si dovrebbero rispettare queste scadenze». Ma, ha precisato facendo in particolare riferimento all’articolo 1, «adesso bisogna modificare il decreto in fase di conversione perché ci sono molti punti che ci lasciano perplessi, primo tra tutti alcune esclusioni tra le aziende che possono competere alla ricostruzione». «Noi – ha sottolineato il governatore – avremmo preferito che Autostrade partecipasse alla ricostruzione come è capitato ad altre aziende private responsabili di disastri. Era chiaro a tutti che la richiesta di risarcimento in forma specifica, con la ricostruzione del ponte sotto controllo pubblico, il sostegno agli sfollati, con un accertamento delle responsabilità penali soltanto in un secondo momento sarebbe stata la strada meno tortuosa».

Per Toti, «durante questi tipi di disastri le autorità pubbliche dialogano con le aziende private, sia per fare risarcire il danno che per provare a risolvere la situazione», mentre «i colpevoli, che siano civili o penali, non si stabiliscono per decreto, ma per sentenza nei Paesi normali». «Dopo di che il governo ha scelto una strada diversa per una caducazione della concessione che impegnerà molti mesi. Una esclusione di Aspi da quella ricostruzione è una scelta contenuta nella legge dello Stato e noi – ha chiosato il presidente della Liguria – siamo tenuti come istituzioni locali a rispettarla». Toti, però, ha anche manifestato il timore che questa scelta possa aprire «il fronte a possibili ulteriori impugnazioni del decreto che, francamente, vorremmo evitare», oltre al fatto che «la maggior parte delle imprese che hanno specializzazioni nella costruzione di questo genere di opere normalmente nel mondo ha contatti con società concessionarie». La decisione di escluderle, quindi, «vorrebbe dire deludere un pezzo importante non solo delle capacità costruttive, ma anche della possibilità di partecipare e dunque aprire la strada ad altri ricorsi».

Toti ha quindi spiegato che «su questo ne abbiamo parlato sia io che Bucci con il governo. C’è una disponibilità a ragionarne. Quindi, mi auguro che almeno nell’articolo 1, almeno su queste parte, si possa trovare una sintesi migliore per tutti». C’è poi la questione di «rimpinguare dei fondi che la città si aspetta ben più cospicui per aiutare il porto nella sua competitività, gli sfollati nel dramma che stanno vivendo e le aziende della città che hanno subito un danno importante». «Credo sia un lavoro fattibile di riconversione che dalla prossima settimana affronteremo con i parlamentari», ha precisato il governatore, augurandosi che «i tempi siano brevi». «Ora – ha concluso – bisogna mettere Bucci nelle condizioni di lavorare. Ci auguriamo che i tempi vengano rispettati. Ieri Conte ha ribadito che il Ponte Morandi verrà costruito entro il 2019. Lavoriamo tutti per questo obiettivo».