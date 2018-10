Ponte Morandi, l’audio che svergogna Casalino: «Mi è saltato Ferragosto» (video)

di Federica Parbuoni

«Già mi è saltato Ferragosto, Santo Stefano, San Rocco, Santo Cristo, mi chiamate come i pazzi, cioè, datevi una calmata». A parlare così, in uno dei tanti messaggi vocali con cui comunica con i giornalisti, è Rocco Casalino. Il portavoce del premier lamenta l’insistenza con cui lo chiamano e il fatto che «io pure ho diritto a farmi magari due giorni». I «due giorni» di vacanza che Casalino rivendica per sé, però, non sono giorni qualsiasi, come non è un motivo qualsiasi quello per il quale i giornalisti lo stanno chiamando «come i pazzi»: l’audio è del 17 agosto, tre giorni prima è crollato il Ponte Morandi, l’Italia è sotto choc per il disastro e per il drammatico conto di vite perse, i funerali di Stato ancora non si sono svolti. Ma Casalino non vuole essere disturbato troppo, è agosto e vuole fare le vacanze «pure» lui.

«Ragazzi però chiamate una volta dopo di che, semmai, vi richiamo. Oppure mi scrivete una cosa, se ho qualcosa da dirvi ve la dico, perché già mi è saltato Ferragosto, Santo Stefano, San Rocco, Santo Cristo», sono state le parole di un Casalino piuttosto infastidito e affidate a un messaggio audio di una ventina di secondi, divulgato da Il Giornale. «Mi chiamate come i pazzi, cioè datevi una calmata cioè, tutti cento volte mi state chiamando. Una volta, poi semmai mi mandate un messaggio, nel caso vi rispondo. Basta, cioè ragazzi non mi stressate la vita», ha quindi intimato in chiusura il portavoce di Palazzo Chigi.

Questo ennesimo audio getta una ulteriore ombra su Casalino, dopo il messaggio contro i tecnici del Mef, definiti «pezzi di m….» e indicati come destinatario di una possibile «megavendetta». Stavolta, però, Casalino appare indifendibile. Non solo umanamente, ma anche professionalmente. Meno di due settimane fa, nel pieno delle polemiche intorno al suo stipendio da 169mila euro, il portavoce del premier giustificava così il compenso: «Sono reperibile giorno e notte, sette giorni su sette, lavoro 13-14 ore al giorno. Sempre. Ho responsabilità enormi, nelle mie mani c’è la comunicazione di Palazzo Chigi».