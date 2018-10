«Pochi soldi e la metà a stranieri». Gasparri stronca il reddito di cittadinanza

di Redazione

Sceglie l’ironia, ancorché amara, Maurizio Gasparri, per commentare l’inserimento del reddito di cittadinanza nella manovra economica del governo «Tra pochi giorni – ricorda il senatore di Forza Italia – sarà il 4 Novembre e speriamo che l’Italia ricordi una vittoria che compì l’unità nazionale. In quegli anni si cantava “non passa lo straniero” in questi giorni, invece, si finanzia lo straniero». Tra quelli che bolla come «i tanti difetti» della manovra economica del governo «a trazione grillina», l’ex-ministro sottolinea proprio «l’estensione agli stranieri, come avevamo tempestivamente denunciato, del reddito di cittadinanza».

Gasparri: «Il governo è a trazione grillina»

«Avremo – ha aggiunto Gasparri – centinaia di migliaia di rumeni, ad esempio, appartenenti all’Unione Europea, che avranno facile accesso a questo strumento, ma anche gli extracomunitari residenti in Italia da un certo numero di anni. Mi chiedo se tutti i partner di governo siano d’accordo con questa assurda manovra. Già i soldi non riusciranno a coprire i sei milioni e mezzo di persone di cui Di Maio parla ma un quinto o un sesto».

«Nella manovra economica scelte catastrofiche»

A giudizio dell’esponente “azzurro”, «siamo quindi di fronte a una colossale bugia». In realtà, il governo si è cacciato in una strada senza uscita. Spiega ancora Gasparri: «Ma se anche si desse il reddito di cittadinanza a un milione di persone, la metà di questi sarebbero stranieri comunitari, Rom ed extracomunitari. Era questo – ha chiesto – che in campagna elettorale era stato annunciato agli elettori? Una scelta catastrofica che, peraltro, attirerà in Italia altri stranieri che coltiveranno la speranza di poter accedere, negli anni successivi, a questo beneficio. Ma questa storia non durerà a lungo, perché l’Italia – è la conclusione del parlamentare forzista – si sveglierà e getterà alle ortiche un provvedimento folle».