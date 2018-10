Più longevi e più sani, nel 2040 avremo guadagnato 4,4 anni di vita in più

di Aldo Garcon

Più longevi e più sani. Entro il 2040 la speranza di vita, a livello mondiale, aumenterà di 4,4 anni. Per le donne la vita media si attesterà a 80 anni, secondo un recente studio pubblicato su Lancet e basato sui dati 1990-2016 del Global Burden of Disease Study condotto in 195 Paesi. Più in particolare, per il 2040 i numeri indicano una speranza di vita di 79,7 anni per le donne e di 74,3 anni per gli uomini. Gli esperti indicano che in 59 Paesi la vita media arriverà a 80 anni. E’ il caso della Cina che salirà al 39esimo posto al mondo con una vita media di 81,9 anni. Persisteranno però le ineguaglianze. Se infatti alcune aree del mondo guadagneranno fino a 7,8 anni per gli uomini e 7,2 per le donne, altre regioni resteranno ai livelli del rapporto 2016.

I popoli più longevi

Lo studio nel 2040 piazza la Spagna al primo posto (con 85,8 anni), surclassando il pur longevo Giappone (85,7 anni). L’Italia si colloca al sesto posto della classifica mondiale, guadagnando una posizione rispetto al 2016. Scorrendo la top ten del 2040, troviamo sul terzo gradino del podio Singapore (con 85,4 anni), seguono Svizzera (85,2) e Portogallo (84,5). Dopo l’Italia c’è Israele (84,4 anni), all’ottavo posto la Francia (84,3), poi il Lussemburgo (84,1) e l’Australia (84,1).