Pistola al peperoncino in vendita con “Libero”. Feltri: così diamo una mano ai lettori

di Riccardo Arbusti

Dal 20 ottobre, aquistando una copia del quotidiano Libero, sarà possibile anche dotarsi a un prezzo speciale della pistola al peperoncino GA3. Potrà essere comprata al prezzo di 43,50 euro anziché 59. Pesa poco più di un etto e contiene due colpi che sprigionano un liquido al peperoncino. Gli effetti su un eventuale aggressore sono tosse, spasmi, nausea, disorientamento e irritazione. La durata di questi effetti è di circa un’ora.

In pratica, dopo avere appoggiato la campagna per la “difesa che è sempre legittima”, il quotidiano di Vittorio Feltri passa alle vie di fatto, scegliendo di dare un aiuto concreto ai suoi lettori contro rapinatori, stupratori e malintenzionati. A spiegare e giustificare l’iniziativa scende in campo con un editoriale lo stesso Feltri, spiegando che il mondo è una giungla e iniziando il suo articolo con la massima sulla gazzella che ogni giorno deve correre per salvarsi e il leone che deve correre per mangiare. Una massima che per Feltri si traduce in un invito a “muovere le chiappe e darsi da fare” se si desidera sopravvivere. “Qualora aspettassimo – scrive – l’intervento del legislatore per fornirci gli strumenti onde salvaguardarci, ci potrebbe capitare non solo di fare la muffa, ma pure di morire. Dunque, tanto meglio provvedere in proprio. E Libero desidera dare una mano ai suoi lettori, anzi mettergli in pugno una vera e propria arma di autodifesa, ovviamente legale. Ci preme – continua Feltri – spingere il cittadino alla virtuosa autonomia, che non implica il farsi giustizia da sé, che noi aborriamo, bensì comporta l’adozione di quelle misure minime di tutela dell’incolumità e della sicurezza personale e dei propri cari”.