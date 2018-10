Parisi: «Roma sta morendo e la Raggi parla di Magna Charta» (video)

di Fortunata Cerri

«La Magna Charta della democrazia diretta? Ma di che parla Virginia #Raggi? Ma perché invece di occupare il Campidoglio per fare propaganda il sindaco non si occupa dei problemi di #Roma?». Stefano Parisi in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook contesta le manovre diversive del sindaco Raggi che nei giorni scorsi in Campidoglio ha organizzato un “Global Forum on Modern Direct Democracy 2018”, alla presenza di quattrocento delegati provenienti da tutto il mondo e riuniti per “workshop e dibattiti” e per la redazione di una “Magna Charta” per le città democratiche. «La Capitale sta affondando tra rifiuti, buche e servizi che non funzionano – ha detto Parisi nel video – e Raggi pensa ai convegni. La Magna Carta era una cosa seria!!! Noi siamo contro la democrazia diretta. Noi difendiamo la #delega, il nostro sistema democratico, fatto di persone che ci rappresentano nei Comuni e in Parlamento. Altro che democrazia diretta. Invito il #Centrodestra a non litigare sul futuro della città e a mettersi d’accordo su un programma serio per Roma, perché oggi siamo noi l’unica alternativa al malgoverno e alla propaganda di 5 Stelle».