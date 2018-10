Ovuli di eroina in pancia: fermati 2 africani, di cui una donna incinta

di Redazione

Sono entrambi africani – lui un 38enne del Burundi, lei una 40enne del Congo –; sono entrambi senza fissa dimora; sono stati fermati entrambi con ovuli di eroina in pancia: solo che la donna, beccata col complice, è pure incinta.

I due sono stati intercettati e beccati dai carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Roma Piazza Dante, che li hanno trovati in possesso di ovuli di eroina e immediatamente arrestati. Tutto si è svolto nel giro di breve ieri notte, durante il monitoraggio di routine presso lo stazionamento dei bus in largo Guido Mazzoni, dove i carabinieri hanno notato i due extracomunitari con un grosso borsone al seguito, scendere da un bus in arrivo dal nord Italia e li hanno fermati per un controllo. Perquisito il bagaglio, i militari hanno trovato diversi ovuli contenenti 70 grammi di eroina, e, convinti che i due potessero occultare altri ovuli nel loro corpo, li hanno accompagnati presso il policlinico Umberto I.

La donna fermata, risultata incinta, è stata ricoverata in osservazione

All’interno dell’apparato intestinale dell’uomo è risultata la presenza di ulteriori ovuli che, successivamente espulsi, hanno permesso di recuperare e sequestrare altri 400 grammi circa della stessa sostanza stupefacente. La donna però, a seguito di una visita medica, è risultata essere incinta, per cui non è stato possibile eseguire radiografie; è comunque tuttora piantonata in ospedale in osservazione, per verificare che non abbia anche lei ovuli nell’intestino. A termine del rito direttissimo, il 38enne è stato portato in carcere a Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La donna è ancora ricoverata in osservazione nel nosocomio capitolino.