Orrore a Milano, testate e pugni in faccia. Poi la stupra e la rapina: l’orco è un immigrato 17enne

di Greta Paolucci

Milano fa paura, e dopo l’ennesima notte di terrore vissuta da una giovane donna straniera finita nelle grinfie di un immigrato marocchino minorenne, l’immagine che della città viene accreditata dalla cronaca è quella di una realtà a dir poco inquietante che, ad ogni angolo, può rivelare scenari da incubo e mostri metropolitani in agguato. Solo due mesi fa è toccato a una 17enne di ritorno a casa dopo una serata trascorsa con gli amici vivere l’orrore della ferocia dell’aggressione fisica, prima, e dello stupro in un parco cittadino, poi; ieri, invece, è stata la volta di una prostituta di origini moldave, finita nelle mani di un minorenne nordafricano senza scrupoli.

Notte di terrore a Milano: marocchino pesta e stupra una donna

Erano all’incirca le due di notte quando, in Viale Monteceneri, il marocchino minorenne si è avvicinato alla donna con una scusa qualunque; poche parole, poi immediata è scattata la reazione violenta, imprevedibile nella sua estemporaneità: e infatti, prima il17enne nordafricano colpisce e stordisce la sua vittima con una testata in fronte poi, appena un istante dopo, è pronto a sferrarle un pugno in pieno volto; quindi, non contento di averla tramortita con quei colpi, le mette le mani intorno al collo e comincia a stringere sempre più forte: la donna a quel punto è stremata, ma lui infierisce ancora costringendola con la violenza a un rapporto sessuale. A quel punto, malmenata selvaggiamente e brutalmente abusata, la donna viene anche rapinata. Ma, stando alle ricostruzioni di quanto accaduto, per lei ancora non sarebbe finita là: al termine della violenza, infatti, la vittima avrebbe cercato di allontanarsi e di chiedere aiuto con il cellulare, ma il suo aguzzino – ancora a pochi passi da lei – intravista la scena e intuite le intenzioni della donna, è tornato indietro, l’ha strattonata e le ha strappato il telefono dalle mani.

L’arrivo delle forze dell’ordine e il fermo del marocchino violento

E se di lì a poco una pattuglia del nucleo radiomobile di passaggio per quella zona non avesse casualmente intercettato la situazione e i movimenti sospetti del ragazzo con quella donna in difficoltà, davvero la vicenda avrebbe potuto concludersi anche peggio. Per fortuna, però, almeno alla fine il giovane è stato individuato e neutralizzato; poco dopo, come riferito da il Giornale, «dall’esame osseo del polso è stata confermata l’età dell’aggressore della scorsa notte, che inoltre è stato scoperto avere una lunga lista di identità con le quali era già stato fermato dalle forze dell’ordine».