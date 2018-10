Ore di panico al centro d’accoglienza: migranti sequestrano due operatici

di Angelica Orlandi

Panico in un centro d’accoglienza di Agrigento, dove quattro migranti hanno chiuso contro la loro volontà in una stanza due operatrici della struttura, sequestrandole. I responsabili, tre nigeriani e un gambiano, sono già stati arrestati. Secondo le dichiarazioni degli inquirenti, i migranti ospiti del centro della frazione agrigentina “Villaggio Mosè” hanno sequestrato le due donne e seminato il panico per farsi consegnare il loro “pocket money” ovvero la diaria giornaliera. Ma la risposta ricevuta ha scatenato le loro ire, riversatesi con violenza contro la porta e e gli arredi della struttura.

Successivamente i migranti hanno preso con la forza e sequestrato in una stanza le due operatrici. Gli agenti della polizia di Stato, chiamati tempestivamente, sono riusciti a liberare le due donne, ma uno di loro, ad un certo punto, si è addirittura scagliato contro i poliziotti, cercando di colpirli. Trasportati negli uffici della questura di Agrigento, i 4 africani, tutti diciottenni, sono stati denunciati per i reati di danneggiamento aggravato e sequestro di persona. Il gambiano è stato è inoltre stato accusato per resistenza a pubblico ufficiale a causa dell’aggressione rivolta in precedenza contro gli agenti.