«Non si azzardino a venire al funerale di Desirée»: i residenti contro i centri sociali

di Angelica Orlandi

Sgomenti e furiosi più che mai. A una settimana dopo la morte di Desirée Mariottini, i residenti del quartiere romano di San Lorenzo attaccano i centri sociali del quartiere. Da una parte gli antagonisti che non vogliono che le forze dell’ordine mettano il becco nella loro enclave, quelli che gridano “sciacallo” a Salvini; dall’altra i residenti che stanno organizzando delle ronde per liberare la zona dai pusher, coloro che tentano di tenere desta l’attenzion su un degrado disumano e non più tollerabile .

Gli antagonisti dei centri sociali si ostinano a dire che “l’immigrazione non c’entra”, nonostante le belve che in questo momento sono sotto interrogatorio siano tutti migranti. I senegalesi Mamadou Gara e Brian Minteh, il nigeriano Chima Alinno e il ghanese Yusif Salia. Per questo i residenti di San Lorenzo non si danno pace. Ripetono al Giornale: «Siamo venuti a vedere cosa fanno, ma noi con questi non ci mischiamo». Non si tratta di ronde, precisano i residenti, che però non intendono starsene con le mani in mano, ma almeno intendono vigilare su una situazione che ha oltrepassato il livello di guardia. «Scenderemo più spesso in strada e se troveremo qualcosa che non va avviseremo la polizia o, nel peggiore dei casi, interverremo di persona», dice al quotidiano un uomo, un padre di famiglia, che ha una figlia della stessa età di Desirée. «Certo che sono preoccupato per lei qui è diventata terra di nessuno, tra spaccio e risse che sono all’ordine del giorno. Nascondono la droga nelle nostre macchine, tra le ruote e i paraurti, conoscono i nostri orari ormai, per quello stanno tranquilli», racconta una madre di famiglia.

«Collettivi e femministe, non vi presentate»

E per i residenti a speculare sulla tragedia di Desirée non sarebbe il ministro dell’Interno, ma i centri sociali. E da parte dei familiari di Desirée ci sarebbero delle direttive precise “Collettivi e femministe farebbero bene a non presentarsi al funerale di Desirée sarebbe l’ennesima gaffe, e la famiglia non la prenderebbe bene, già molto arrabbiata».